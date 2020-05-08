АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Кардиолог Владимир Хорошев: «Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от COVID-19»

Кардиолог Владимир Хорошев заявил о том, что Надежда Бабкина может повторно подхватить пневмонию. Такой риск будет иметь место до того момента, пока не создадут действенную вакцину от COVID-19.

Решение Надежды Бабкиной вернуться к работе после выписки из больницы вполне объяснимо, но является неоправданным риском. По словам Хорошева, создательница ансамбля «Русская песня» может вновь быть госпитализирована с теми же симптомами. Дело в том, что шанс повторно слечь с воспалением легких у певицы достаточно велик, пока ученые не изобретут вакцину от COVID-19.

Врач утверждает, что быстрое выздоровление артистки – счастливая случайность, причиной стало «небольшое количество вируса», попавшее в ее организм. Если бы его было больше, все могло бы пойти по совершенно другому сценарию. Однако такой поворот еще возможен, если Надежда Бабкина не будет придерживаться необходимых мер безопасности.

Ранее сообщалось, что Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония 1 апреля. До этого певица лечилась дома в течение двух недель, что не только не принесло желаемого выздоровления, но и усугубило проблемы со здоровьем. В клинике звезду эстрады было решено ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, что в конечном итоге спасло ей жизнь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и…
Кардиолог Владимир Хорошев: «Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от…
Юристы рассказали о правилах получения накопительной пенсии по наследству в…
Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах…
В США пытаются пересмотреть роль СССР в победе над нацистской…
Рустам Солнцев прокомментировал скандальные заявления Бони о природе…
Тутберидзе об уходе Трусовой: «Хорошим спортсменам всегда будут предлагать выгодные…
Роскачество: Наибольшую точность подсчета шагов фитнес-браслеты показывают при…
В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на…
Даниил Глейхенгауз о Плющенко: «Спортсменов, которых он воспитал, еще…
В США приступили к производству убийцы «русской брони» FGM-148F…
Теона Контридзе: «Выбрала бы смерть от коронавируса в России, чем от травли в родной…
Дуров назвал 7 причин отказа от переезда в Кремниевую…
Сергей Шойгу отдал приказ в честь Дня Победы провести праздничные…
Восьмой тест показал наличие антител: «Мисс Россия» София Никитчук переболела…
Ученые: Ультразвук поможет в лечении неврологических…
"Испытание настоящих чувств": Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо…
В Сети появились шпионские фото нового автомобиля от…
"Главное не стать уткой": Наталья Фриске увеличила…
Вирус герпеса может стать причиной болезни…
Россияне отмечают праздник Марка Ключника: Что можно и нельзя делать в этот…
Школьные фото Ольги Кабо вызвали восторг у…
Google готовит к дебюту новое устройство на базе Android…
Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау поделился снимками со съемочной…
Есть нюанс: Старшие версии нового MacBook Pro 13 поддерживают 87-ваттную…
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Анастасия Стежко впервые стала…
Новая консоль Nintendo Switch может получить разработанную AMD и Samsung…
Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил…
Просмотреть все новости