Кардиолог Владимир Хорошев: «Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от COVID-19»

Решение Надежды Бабкиной вернуться к работе после выписки из больницы вполне объяснимо, но является неоправданным риском. По словам Хорошева, создательница ансамбля «Русская песня» может вновь быть госпитализирована с теми же симптомами. Дело в том, что шанс повторно слечь с воспалением легких у певицы достаточно велик, пока ученые не изобретут вакцину от COVID-19.Врач утверждает, что быстрое выздоровление артистки – счастливая случайность, причиной стало «небольшое количество вируса», попавшее в ее организм. Если бы его было больше, все могло бы пойти по совершенно другому сценарию. Однако такой поворот еще возможен, если Надежда Бабкина не будет придерживаться необходимых мер безопасности.Ранее сообщалось, что Бабкина была госпитализирована с диагнозом пневмония 1 апреля. До этого певица лечилась дома в течение двух недель, что не только не принесло желаемого выздоровления, но и усугубило проблемы со здоровьем. В клинике звезду эстрады было решено ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, что в конечном итоге спасло ей жизнь.