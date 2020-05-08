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Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах чеками

Как рассказал юрист Иван Соловьев, мошенники могут воспользоваться информацией на чеках, которые покупатели оставляют в магазинах. По словам председателя организации «Дело жизни», лучше позаботиться о собственной финансовой безопасности и выбросить его за пределами торговой точки дома или на работе.

Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах чеками


Многие покупатели после совершения покупки комкают чек и бросают его в урну в магазине. Предприимчивые мошенники могут воспользоваться этим. Когда они завладеют чужим выброшенным чеком, то выносят аналогичный товар, сняв с него защиту. На следующий день злоумышленники вновь приходят, чтобы сделать «возврат», получив при этом, наличные деньги.

В случае, когда чек выбрасывают дома или в офисе, вероятность того, что им могут воспользоваться мошенники, немного ниже.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:36

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