Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах чеками
Как рассказал юрист Иван Соловьев, мошенники могут воспользоваться информацией на чеках, которые покупатели оставляют в магазинах. По словам председателя организации «Дело жизни», лучше позаботиться о собственной финансовой безопасности и выбросить его за пределами торговой точки дома или на работе.
Многие покупатели после совершения покупки комкают чек и бросают его в урну в магазине. Предприимчивые мошенники могут воспользоваться этим. Когда они завладеют чужим выброшенным чеком, то выносят аналогичный товар, сняв с него защиту. На следующий день злоумышленники вновь приходят, чтобы сделать «возврат», получив при этом, наличные деньги.
В случае, когда чек выбрасывают дома или в офисе, вероятность того, что им могут воспользоваться мошенники, немного ниже.
Многие покупатели после совершения покупки комкают чек и бросают его в урну в магазине. Предприимчивые мошенники могут воспользоваться этим. Когда они завладеют чужим выброшенным чеком, то выносят аналогичный товар, сняв с него защиту. На следующий день злоумышленники вновь приходят, чтобы сделать «возврат», получив при этом, наличные деньги.
В случае, когда чек выбрасывают дома или в офисе, вероятность того, что им могут воспользоваться мошенники, немного ниже.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:36