Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах чеками





Многие покупатели после совершения покупки комкают чек и бросают его в урну в магазине. Предприимчивые мошенники могут воспользоваться этим. Когда они завладеют чужим выброшенным чеком, то выносят аналогичный товар, сняв с него защиту. На следующий день злоумышленники вновь приходят, чтобы сделать «возврат», получив при этом, наличные деньги.В случае, когда чек выбрасывают дома или в офисе, вероятность того, что им могут воспользоваться мошенники, немного ниже.