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В США пытаются пересмотреть роль СССР в победе над нацистской Германией

В США пытаются осуществить пересмотр роли СССР в вопросе победы над нацистской Германией. Спецпрезентация от Минобороны включало в себя фото, созданное на мемориале «Дух Эльбы» в Вашингтоне.
В США пытаются пересмотреть роль СССР в победе над нацистской Германией

Эксперты оценили содержание доклада и пришли к выводу о намерении США представить свою версию событий. Роль СССР описывается очень коротко. При этом акцент смещён на политические амбиции государства в Европе. Таким образом американцы пытаются поддерживать образ СССР и России как врага демократии и свободы, противника США. Памятник «Дух Эльбы» создан в честь встречи в 1945 году войск СССР и американских военных. Сам текст презентации не содержит никаких исторических фактов.

Специалисты отмечают, что содержимое подано настолько туманно, словно СССР вовсе не воевал против Германии. Военные США вместо этого дали описание участия сил собственной страны в боевых действиях на территории Нормандии. При этом комментарий включает информацию о сражениях на протяжении 5 лет, однако именно 6 июня 1944 года военные США при участии неких безымянных союзников неожиданно оказались на побережье Франции. Затем в тексте тут же переходят к факту капитуляции Германии без указания причин случившегося. Подобная структура презентации может сформировать у неосведомлённого человека ошибочное впечатление о ходе исторических событий и причинно-следственных связях.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:30

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