Рустам Солнцев прокомментировал скандальные заявления Бони о природе коронавируса

Солнцев охарактеризовал Insta-диву и дизайнера как простую «среднестатистическую девчонку», которая не может похвастаться особой осведомленностью о происходящем в мире. По его мнению, Виктория Боня делает выводы из ограниченного набора знаний и под влиянием страха перед пандемией коронавируса.Это, как считает Рустам Солнцев, и стало причиной ее скандальных заявлений о теориях заговора. Именно под впечатлением от происходящего Боня и опубликовала «конспирологический» пост об опасности связи нового поколения 5G, искусственном происхождении COVID-19 и «чипировании» людей с целью последующего управления их поведением. Бывший коллега знаменитости по «Дому-2» призвал ее поклонников не воспринимать сказанное бизнесвумен всерьез и фильтровать информацию, размещаемую в Сети представителями отечественного шоу-бизнеса.В последнее время идея «чипирования» людей под видом вакцинации от коронавируса стала модным трендом среди многих знаменитостей. Так недавно о том, что виновником распространения в мире вирусного заболевания стал Билл Гейтс, сообщил Никита Михалков. По мнению режиссера, владелец Microsoft планирует заработать на пандемии.