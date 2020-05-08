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Рустам Солнцев прокомментировал скандальные заявления Бони о природе коронавируса

Рустам Солнцев прокомментировал скандальные заявления Виктории Бони о природе коронавируса. По словам блогера, слова его бывшей коллеги по поводу теорий заговора не стоит воспринимать всерьез.
Рустам Солнцев прокомментировал скандальные заявления Бони о природе коронавируса

Солнцев охарактеризовал Insta-диву и дизайнера как простую «среднестатистическую девчонку», которая не может похвастаться особой осведомленностью о происходящем в мире. По его мнению, Виктория Боня делает выводы из ограниченного набора знаний и под влиянием страха перед пандемией коронавируса.

Это, как считает Рустам Солнцев, и стало причиной ее скандальных заявлений о теориях заговора. Именно под впечатлением от происходящего Боня и опубликовала «конспирологический» пост об опасности связи нового поколения 5G, искусственном происхождении COVID-19 и «чипировании» людей с целью последующего управления их поведением. Бывший коллега знаменитости по «Дому-2» призвал ее поклонников не воспринимать сказанное бизнесвумен всерьез и фильтровать информацию, размещаемую в Сети представителями отечественного шоу-бизнеса.

В последнее время идея «чипирования» людей под видом вакцинации от коронавируса стала модным трендом среди многих знаменитостей. Так недавно о том, что виновником распространения в мире вирусного заболевания стал Билл Гейтс, сообщил Никита Михалков. По мнению режиссера, владелец Microsoft планирует заработать на пандемии.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:20

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