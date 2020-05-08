Тутберидзе об уходе Трусовой: «Хорошим спортсменам всегда будут предлагать выгодные условия»
Несколько дней назад стало известно о переходе 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой, выступающей в одиночном катании, в команду Евгения Плющенко. На странице в Instagram уже бывший тренер бронзовой чемпионки Европы Этери Тутберидзе прокомментировала уход воспитанницы, написав, что хорошим спортсменам всегда будут предлагать выгодные условия.
Тутберидзе констатировала, что за время совместной работы команда сплотилась, усиленно работает и вместе преодолевает возникающие на пути препятствия, поэтому переживать чей-то уход очень сложно и к этому просто невозможно привыкнуть. Александра Трусова – перспективная фигуристка, и нет ничего удивительного, что она, как и многие другие спортсмены, получала выгодные предложения. Этери Тутберидзе отмечает- итоговое решение и выбор команды зависит только от самого фигуриста.
Прославленный российский тренер, говоря об уходе Трусовой к Евгению Плющенко, отметила, что в её команде воспитываются только отличные спортсмены и специалисты. Однако она не готова «переманивать» кого-то, предлагая более выгодные и заманчивые условия, поскольку в этом случае уже не будет идти речи о полном доверии.
Тутберидзе констатировала, что за время совместной работы команда сплотилась, усиленно работает и вместе преодолевает возникающие на пути препятствия, поэтому переживать чей-то уход очень сложно и к этому просто невозможно привыкнуть. Александра Трусова – перспективная фигуристка, и нет ничего удивительного, что она, как и многие другие спортсмены, получала выгодные предложения. Этери Тутберидзе отмечает- итоговое решение и выбор команды зависит только от самого фигуриста.
Прославленный российский тренер, говоря об уходе Трусовой к Евгению Плющенко, отметила, что в её команде воспитываются только отличные спортсмены и специалисты. Однако она не готова «переманивать» кого-то, предлагая более выгодные и заманчивые условия, поскольку в этом случае уже не будет идти речи о полном доверии.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:13