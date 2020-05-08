Тутберидзе об уходе Трусовой: «Хорошим спортсменам всегда будут предлагать выгодные условия»





Тутберидзе констатировала, что за время совместной работы команда сплотилась, усиленно работает и вместе преодолевает возникающие на пути препятствия, поэтому переживать чей-то уход очень сложно и к этому просто невозможно привыкнуть. Александра Трусова – перспективная фигуристка, и нет ничего удивительного, что она, как и многие другие спортсмены, получала выгодные предложения. Этери Тутберидзе отмечает- итоговое решение и выбор команды зависит только от самого фигуриста.Прославленный российский тренер, говоря об уходе Трусовой к Евгению Плющенко, отметила, что в её команде воспитываются только отличные спортсмены и специалисты. Однако она не готова «переманивать» кого-то, предлагая более выгодные и заманчивые условия, поскольку в этом случае уже не будет идти речи о полном доверии.