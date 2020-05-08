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Роскачество: Наибольшую точность подсчета шагов фитнес-браслеты показывают при беге

Представители Роскачества рассчитали погрешность фитнес-браслетов во время проведения активности человека. Оказалось, что наибольшую точность при подсчете шагов показывают девайсы во время бега или интенсивных тренировок.
Роскачество: Наибольшую точность подсчета шагов фитнес-браслеты показывают при беге

Самая значительная погрешность у браслетов была выявлена при легких нагрузках и ходьбе. По словам специалистов, необходимо принимать во внимание шаги, сделанные во время уборки или занятия домашними делами. Девайс их засчитывает, но, на самом деле, человек не проходит рекомендованное врачами количество шагов на протяжении дня.

Согласно данным национальной системы мониторинга качества, фитнес-браслеты отлично и точно справляются с подсчетами во время бега, а при ходьбе хуже. Тесты проводились на десяти моделях шести производителей. Эксперты оценили более 230 показателей девайсов, изучив их по семи основным категориям. В результате самая дорогостоящая модель в рейтинге Роскачества оказалась на второй позиции, самая бюджетная - на последней.

Ежедневно женщинам рекомендуют проходить 5 тысяч шагов, а мужчинам от 6 до 8 тысяч. Однако в период вынужденной самоизоляции задача усложняется, так как выполнить поставленную цель в квартире намного сложнее.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:08

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