В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

«Предварительные сроки взятия комплекса на вооружение – 2021-2022 гг.» - сообщил Криворучко во время общения с журналистами.





По словам Алексея Криворучко, замглавы Минобороны России, дебютные испытания ракеты «Циркон» стартовали в декабре и велись экипажем фрегата, созданного по проекту 22350. В 2020 запланированы испытания, которые будут проводиться с надводных кораблей типа «Адмирал Горшков». Помимо этого, предусматривается использование многоцелевых атомных подлодок, конструкции проекта 885М.Гиперзвуковой снаряд «Циркон» получит скорость в 9 Махов, а его радиус поражения превысит 1 тысячу км. В перспективе данными ракетами станут комплектовать надводные корабли и подлодки на балансе ВМФ РФ. Вдобавок, президент Владимир Путин говорил о возможном создании снарядов «Циркон» с наземным типом базирования.