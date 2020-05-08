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В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

В Минобороны назвали ориентировочные сроки взятия на вооружение ракеты «Циркон». Корабельный комплекс, оснащённый снарядом гиперзвукового типа, может появиться у армии РФ в конце следующего либо начале 2022 годов.

По словам Алексея Криворучко, замглавы Минобороны России, дебютные испытания ракеты «Циркон» стартовали в декабре и велись экипажем фрегата, созданного по проекту 22350. В 2020 запланированы испытания, которые будут проводиться с надводных кораблей типа «Адмирал Горшков». Помимо этого, предусматривается использование многоцелевых атомных подлодок, конструкции проекта 885М.

«Предварительные сроки взятия комплекса на вооружение – 2021-2022 гг.» - сообщил Криворучко во время общения с журналистами.


Гиперзвуковой снаряд «Циркон» получит скорость в 9 Махов, а его радиус поражения превысит 1 тысячу км. В перспективе данными ракетами станут комплектовать надводные корабли и подлодки на балансе ВМФ РФ. Вдобавок, президент Владимир Путин говорил о возможном создании снарядов «Циркон» с наземным типом базирования.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:03

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