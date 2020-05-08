Даниил Глейхенгауз о Плющенко: «Спортсменов, которых он воспитал, еще нет»

Постановщик программ, работающий в Центре спорта и образования Самбо-70 в группе Этери Тутберидзе не отрицает, что супруг Яны Рудковской был талантливым спортсменом и полностью реализовал свой потенциал на льду. Однако, несмотря на хвалебные отзывы в адрес профессионализма Плющенко как фигуриста, по поводу его тренерской карьеры Глейхенгауз такого пока заявить не может.Причиной подобных высказываний о достижениях двухкратного олимпийского чемпиона стала конкуренция. Не так давно из-под опеки тренерской команды Тутберидзе к Евгению Плющенко ушла молодая и перспективная фигуристка Александра Трусова. Пока неизвестно, насколько оправдан был шаг юной фигуристки, так как по словам Глейхенгауза, спортсменов, которых воспитал муж Рудковской, еще попросту нет. Те же, кто переходил к нему после занятий с другими тренерами, больших успехов не достигли.В качестве примера Даниил Глейхенгауз привел таких спортсменов, как Сотникову, Саханович и Тараканову. Они, по словам хореографа, после своего перехода под руководство Плющенко, демонстрировали те же результаты, что и у других тренеров.