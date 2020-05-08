Теона Контридзе: «Выбрала бы смерть от коронавируса в России, чем от травли в родной стране»





В Россию Теона Контридзе переехала почти четверть века назад, когда в родной стране шла гражданская война и люди не интересовались искусством. Здесь она поступила в институт культуры, начала выступать на сцене, попала в мюзикл, вышла замуж и родила ребёнка. Некоторые соотечественники недоброжелательно настроены к Контридзе, считая её едва ли не «предателем». В ответ звезда задаётся вопросом, как много для Грузии сделали сами «затравившие» её хейтеры и от чего отказались ради страны. Певица, к примеру, живя и выступая в России, отказывается от госзаказов, теряя при этом значительные суммы. Только в минувшем году она потеряла около 240 тысяч евро, отказавшись от концертов в Крыму.Возвращаться на родину Теона Контридзе не планирует по ряду причин. Супруг певицы русский, а ребёнок не говорит на родном языке матери, поэтому она уверена, что по возвращении в Грузию её семья может подвергнуться травле. В этом случае знаменитость, скорее, выберет «смерть от коронавируса в РФ», нежели будет переживать буллинг, устроенный соотечественниками.