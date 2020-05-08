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В США приступили к производству убийцы «русской брони» FGM-148F Javelin

В США сообщили о начале выпуска оружия, которое позиционируется как убийца «русской брони». Компании Lockheed Martin и эксперты Raytheon сообщили о создании FGM-148F Javelin.

Оружие представляет собой переносной ПТРК. В отличие от прошлых версий, новая разработка получила улучшенную боевую часть. Это дало возможность соединить осколочно-фугасные элементы и противотанковые боеголовки с кумулятивным эффектом. Таким образом, за счет особенностей инженерной конструкции разработчики вооружения нового типа надеются эффективно ликвидировать как танки, так и технику с лёгкой бронёй.

Указывается, что «Javelin» уже готовы предложить на рассмотрение для покупки военным Польши. В соответствии с мнением военного эксперта Джеймса Хасика, приобретение нового ПТРК будет совершаться государствами Европы, которые контролируют модернизацию боевой техники РФ.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:55

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