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Дуров назвал 7 причин отказа от переезда в Кремниевую долину

Павел Дуров, известный многим как создатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте», рассказал о 7 причинах для отказа от переезда в Кремниевую долину. Собственную реакцию на ленту журналиста Юрия Дудя под названием «Как устроена IT-столица мира» разработчик разместил в персональном Telegram-канале.

«США - не лучшее место для занятия IT-бизнесом или жизни», — подчеркнул разработчик, рекомендуя на случай эмиграции рассматривать иные варианты.


Среди минусов проживания на территории США Павел Дуров особо отметил высокий уровень налогообложения, недостаточно качественное образование, плохую доступность услуг системы здравоохранения. Помимо этого, разработчик обратил внимание на принадлежность США к числу «полицейских государств», а один из героев киноленты Дудя непосредственно пострадал от практических действий американских властей. Большой помехой для проживания в Кремниевой долине создатель Telegram считает ограниченность развития сферы культуры и чрезмерно высокие цены за услуги разработчиков.

Дуров добавил, что на рынке США сегодня очень низкие перспективы. По словам специалисты, за последнее время заметные истории успеха появляются вне границ Кремниевой долины. Примером подобных случаев он считает сервис TikTok, а также стартап из Индии в сегменте образования - Byju. Дуров когда-то рассматривал возможность переезда в Кремниевую долину, но в результате принял решение отказаться от подобной идеи. В картине «Как устроена IT-столица мира» Юрий Дудь брал интервью у предпринимателей и программистов, проживающих в данном месте. На текущий момент видео на YouTube просмотрели свыше 16 млн раз.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:41

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