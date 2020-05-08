Сергей Шойгу отдал приказ в честь Дня Победы провести праздничные салюты





Сергей Шойгу особо отметил, что ветераны, ставшие для молодых поколений россиян образцом мужества и патриотизма, заслуживают слов искренней благодарности и чествования в праздничный день. Глава оборонного ведомства приказал в День Победы в 22:00 мск дать артиллерийские салюты в столице, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах, где в годы войны базировались штабы общевойсковой армии, флота и военных округов. Солдаты ВС РФ дадут по 3 десятка холостых залпов из орудий и запустят фейерверки из салютных установок.Пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы в планы по празднованию 75-й годовщины Дня Победы. Парад на главной площади Москвы отменили, но авиационная часть всё же состоится. Над столицей строем пролетят самолёты и вертолёты. Такие же мероприятия будут происходить ещё в 47 российских городах.