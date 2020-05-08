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Восьмой тест показал наличие антител: «Мисс Россия» София Никитчук переболела коронавирусом

«Мисс Россия» София Никитчук предполагает, что переболела коронавирусом еще зимой. По словам королевы красоты, сделанные ею семь тестов на COVID-19 показали отрицательный результат, а восьмой все-таки выявил наличие антител.

На своей странице в Instagram обладательница второго места конкурса красоты опубликовала пост, в котором рассказала о «самой важной «грамоте» 2020-го». Ею оказались результаты анализа на наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2.

Этот тест, по словам Софии Никитчук, является для нее уже восьмым по счету. Первые семь не показали присутствия в организме антител, но модель была уверена – они должны присутствовать. Причиной стала болезнь, перенесенная «Мисс Россией» еще зимой. По словам звезды, тогда она вернулась на родину из Мексики, где, как считала, подхватила простуду. Ее симптомы при этом были крайне схожи с проявлениями коронавируса.

26-летняя модель рада, что наконец выяснила правду о перенесенном COVID-19, и теперь планирует помогать тем, кто переносит болезнь тяжело. Для этого Никитчук будет регулярно сдавать плазму, а также доставлять продукты и товары первой необходимости людям, состоящим в группе риска. Кроме того, знаменитость теперь спокойна, что больше не подхватит коронавирусную инфекцию и может без опаски выходить на улицу и посещать магазины.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:27

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