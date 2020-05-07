Есть нюанс: Старшие версии нового MacBook Pro 13 поддерживают 87-ваттную зарядку





Новые версии MacBook Pro 13 укомплектованы абсолютно различными процессорами, что зависит исключительно от модификации продукта. Более ранние модели продолжают работать с CPU Core восьмого поколения, а новые уже имеют дело с Core десятого поколения. Однако эксперты выяснили, что это не единственное различие между двумя модификациями MacBook Pro 13. Хотя все модели девайса и комплектуются 61-ваттной зарядкой, старые серии устройств с усовершенствованными процессорами технически имеют возможность поддерживать и работу с зарядным устройством мощностью в 87 Вт.После того, как эта информация появилась в Сети, многие пользователи девайсов компании Apple решили, что имеет смысл купить более мощное зарядное отдельно с целью сократить время на «подпитку» своего MacBook Pro 13. По мнению специалистов, подобная трата денег абсолютно лишена смысла. Дело в том, что и для младшей, и для старшей версий «яблочных» ноутбуков для регулирования параметров зарядки установлено одинаковое программное обеспечение. Она призвано ограничивать лимит мощности до 61 Вт, поэтому другие устройства будут работать с той же скоростью, что и «родные».