Есть нюанс: Старшие версии нового MacBook Pro 13 поддерживают 87-ваттную зарядку
По словам экспертов, старшие версии нового MacBook Pro 13 поддерживают 87-ваттную зарядку, однако есть некоторые нюансы. Мощность гаджета ограничивается до максимальных 61 Вт специальным программным обеспечением.
Новые версии MacBook Pro 13 укомплектованы абсолютно различными процессорами, что зависит исключительно от модификации продукта. Более ранние модели продолжают работать с CPU Core восьмого поколения, а новые уже имеют дело с Core десятого поколения. Однако эксперты выяснили, что это не единственное различие между двумя модификациями MacBook Pro 13. Хотя все модели девайса и комплектуются 61-ваттной зарядкой, старые серии устройств с усовершенствованными процессорами технически имеют возможность поддерживать и работу с зарядным устройством мощностью в 87 Вт.
После того, как эта информация появилась в Сети, многие пользователи девайсов компании Apple решили, что имеет смысл купить более мощное зарядное отдельно с целью сократить время на «подпитку» своего MacBook Pro 13. По мнению специалистов, подобная трата денег абсолютно лишена смысла. Дело в том, что и для младшей, и для старшей версий «яблочных» ноутбуков для регулирования параметров зарядки установлено одинаковое программное обеспечение. Она призвано ограничивать лимит мощности до 61 Вт, поэтому другие устройства будут работать с той же скоростью, что и «родные».
Новые версии MacBook Pro 13 укомплектованы абсолютно различными процессорами, что зависит исключительно от модификации продукта. Более ранние модели продолжают работать с CPU Core восьмого поколения, а новые уже имеют дело с Core десятого поколения. Однако эксперты выяснили, что это не единственное различие между двумя модификациями MacBook Pro 13. Хотя все модели девайса и комплектуются 61-ваттной зарядкой, старые серии устройств с усовершенствованными процессорами технически имеют возможность поддерживать и работу с зарядным устройством мощностью в 87 Вт.
После того, как эта информация появилась в Сети, многие пользователи девайсов компании Apple решили, что имеет смысл купить более мощное зарядное отдельно с целью сократить время на «подпитку» своего MacBook Pro 13. По мнению специалистов, подобная трата денег абсолютно лишена смысла. Дело в том, что и для младшей, и для старшей версий «яблочных» ноутбуков для регулирования параметров зарядки установлено одинаковое программное обеспечение. Она призвано ограничивать лимит мощности до 61 Вт, поэтому другие устройства будут работать с той же скоростью, что и «родные».
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:10