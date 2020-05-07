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Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Анастасия Стежко впервые стала мамой

Сегодня популярная российская актриса Анастасия Стежко впервые стала мамой. 30-летняя звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» поделилась радостным событием с фанатами в Instagram-аккаунте.
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Анастасия Стежко впервые стала мамой

Анастасия Стежко, в фильмокопилке которой более 47 работ, не скрывает слёз радости: «Доченька... спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная!». Сегодня в 9.45 актриса стала мамой здоровой малышки, знаменитость радостно сообщила фолловерам, что дети - это самое большое счастье в жизни. Девочка при рождении набрала самый высокий балл по шкале Апгар, её вес - 3440 граммов и рост - 52 сантиметра.

Фанаты поздравили актрису и её мужа дипломата Дмитрия Старостина, пожелали девочке и родителям здоровья, отметив, что это невероятное событие, которое навсегда изменит их жизнь. Напомним, замуж Анастасия Стежко вышла в сентябре 2019 года и взяла фамилию супруга, оставив девичью в качестве творческого псевдонима. Одной из первых коллегу по цеху поздравила многодетная мама – актриса Глафира Тарханова, прокричав: «Ура!».

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 20:04

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