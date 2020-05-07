Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил операции"!





Прославившийся в 90-е годы Шура проживает совсем не лёгкую и «праздную» жизнь, не раз вступая в борьбу с опасными болезнями, в частности, с онкологией. Несмотря на далеко не прекрасное здоровье, он не теряет оптимизма, продолжает выступать, даёт интервью и общается с подписчиками в соцсети, показывая им радостные моменты своей жизни. При этом Шура не скрывает и сложностей. Так, в беседе с Седоковой он рассказал, что за прожитые годы 25 раз переносил операции. Первое вмешательство проводилось после выявления метастаз в мозге, а последнее – из-за грыжи, «трансформировавшейся» в злокачественное новообразование.Сейчас Шура настроен на позитив, говоря, что с ним всё нормально, операция прошла успешно, то есть, надежду на прекрасное будущее терять не стоит. Также певец упомянул, что из-за сложностей со здоровьем не всегда может позволить то, чего хочется. К примеру, его рацион ограничен и далеко не все блюда и напитки ему разрешают употреблять.