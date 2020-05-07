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Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил операции"!

Отечественный эстрадный исполнитель Александр Медведев, более известный как Шура, в YouTube-шоу Анны Седоковой рассказал, что к 44-м годам уже перенёс 25 операций. У артиста не раз диагностировали рак, вследствие чего и проводились оперативные вмешательства.
Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил операции"!

Прославившийся в 90-е годы Шура проживает совсем не лёгкую и «праздную» жизнь, не раз вступая в борьбу с опасными болезнями, в частности, с онкологией. Несмотря на далеко не прекрасное здоровье, он не теряет оптимизма, продолжает выступать, даёт интервью и общается с подписчиками в соцсети, показывая им радостные моменты своей жизни. При этом Шура не скрывает и сложностей. Так, в беседе с Седоковой он рассказал, что за прожитые годы 25 раз переносил операции. Первое вмешательство проводилось после выявления метастаз в мозге, а последнее – из-за грыжи, «трансформировавшейся» в злокачественное новообразование.

Сейчас Шура настроен на позитив, говоря, что с ним всё нормально, операция прошла успешно, то есть, надежду на прекрасное будущее терять не стоит. Также певец упомянул, что из-за сложностей со здоровьем не всегда может позволить то, чего хочется. К примеру, его рацион ограничен и далеко не все блюда и напитки ему разрешают употреблять.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:55

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