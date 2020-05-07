Александр Жулин о рождении третьей дочери: «Я купаюсь в женской любви»

3 апреля на свет появилась третья по счету дочь тренера по фигурному катанию. Наследницу Жулину родила его третья супруга Наталья Михайлова. Спортсменка на 23 года младше знаменитого мужа, но это ничуть не мешает семейному счастью пары, которые кроме новорожденной Елены воспитывают еще и свою старшую 7-летнюю Екатерину. Также у чемпиона мира есть еще одна дочь – 20-летняя Александра. Она появилась на свет в браке Жулина с Татьяной Навкой.По словам тренера, он уже насколько свыкся с сугубо женской компанией, что даже начал заводить домашних любимцев исключительно «девочек». Александр Жулин признает, что коллеги давно называют его не иначе, как «женским ювелиром» из-за рождения дочек, но его это совершенно не смущает. Более того, спортсмен не отрицает, что будет работать над еще одним наследником и не расстроится, если на свет снова появиться малышка.Пока же Александру Жулину есть чем заняться – новорожденная Елена требует внимания и заботы, а средняя дочь уже пытается определиться с будущей профессией. Пока ее внимание сфокусировано на бальных танцах, но уже просыпается интерес и к фигурному катанию. 2-летняя Александра учится на втором курсе МГИМО на факультете международных экономических отношений, а также пробует себя в качестве певицы, в чем отец ее всеми силами поддерживает.