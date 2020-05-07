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Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти певицы

Известная отечественная эстрадная исполнительница Юлия Началова скончалась в 38-летнем возрасте в марте минувшего года. После смерти певицы её пиар-директор Анна Исаева взяла на себя общение со СМИ, создала сериал и выпустила книгу, ограждая таким образом семью подруги и работодателя от лишних волнений. Причём всё это делалось бескорыстно, однако многие продолжают обвинять Исаеву в «наживе» на смерти знаменитости.
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти певицы

В то время, когда Юлия Началова находилась в больнице, информацию о её состоянии представители СМИ получали не от родных, а от пиар-директора. Она же первой сообщила о смерти певицы, о похоронах и церемонии прощания, а затем продолжала хранить память о Началовой, постоянно публикуя в соцсети архивные фото и видео или рассказывая истории из жизни. В одном из недавних постов Исаева поделилась планами относительно записи альбома, куда войдут песни, исполненные Юлией Началовой в дуэте с другими артистами. Некоторый материал у пиар-директора уже есть, что-то нужно будет найти, «очистить и обработать», а потому впереди предстоит много кропотливой и серьёзной работы.

Анна Исаева готова воплотить свою идею в реальность, но при этом уверена, что её снова обвинят в корысти и попытке «нажиться» на смерти певицы, как это не раз было за прошедший год. Однако многие поклонники в итоге останутся благодарны за альбом, а для некоторых он окажется лишним поводом для критики и обсуждений.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:33

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