Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти певицы

В то время, когда Юлия Началова находилась в больнице, информацию о её состоянии представители СМИ получали не от родных, а от пиар-директора. Она же первой сообщила о смерти певицы, о похоронах и церемонии прощания, а затем продолжала хранить память о Началовой, постоянно публикуя в соцсети архивные фото и видео или рассказывая истории из жизни. В одном из недавних постов Исаева поделилась планами относительно записи альбома, куда войдут песни, исполненные Юлией Началовой в дуэте с другими артистами. Некоторый материал у пиар-директора уже есть, что-то нужно будет найти, «очистить и обработать», а потому впереди предстоит много кропотливой и серьёзной работы.Анна Исаева готова воплотить свою идею в реальность, но при этом уверена, что её снова обвинят в корысти и попытке «нажиться» на смерти певицы, как это не раз было за прошедший год. Однако многие поклонники в итоге останутся благодарны за альбом, а для некоторых он окажется лишним поводом для критики и обсуждений.