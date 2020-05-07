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Исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной миской с водой

Американские исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной ёмкостью, напоминающую по своей форме яйцо или миску, наполненную водой. Профессор Виктория Альманса-Вильяторо из Brown University своё предположение связывает с результатами лингвистического анализа текстов того времени.
Исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной миской с водой

Египтолог из США на страницах издания The Journal of Egyptian Archaeology объясняет, что исследуемые иероглиф N41 и лексема bjȝ n pt напрямую связаны с железом, поэтому научный сотрудник предполагает, что небо в осмыслении древних египтян содержало металл. Анализируя тексты Древнего Египта, исследователь отметила, что представления о небе как о «миске» объясняют многие вещи: из этой ёмкости выливалась вода в форме осадков или падали кусочки железа (метеориты). Согласно полученным данным, голубой цвет неба предки связывали с цветом воды.

Египтолог также приводит в качестве примера цитату из древнейшего произведения религиозной и заупокойной литературы «Тексты пирамид», где мёртвый царь попадает на небо через железный вход, а дальше путешествует по нему на железной лодке. Это и объясняет представление древних жителей о небесной ёмкости с водой, где плавали божества и фараоны.

Ранее шотландские учёные нашли изображение богини царства мёртвых и плодородия, покровительницу усопших Аментет внутри 3000-летнего египетского саркофага.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:53

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