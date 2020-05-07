Врач назвал ряд ошибок при ношении маски с целью защититься от COVID-19





По словам работника сферы здравоохранения, важно, чтобы маска имела алюминиевую полоску для фиксации на носу. Таким образом она сможет качественнее предохранять дыхательные пути от возможного попадания вирусной инфекции. Кроме того, стоит учитывать и длительность периода пригодности аптечных масок. В среднем, они эффективны два часа, после чего требуют замены.Также медицинский работник обратил внимание россиян и на то, как маска надевается и снимается. Здесь, по словам Зайцева, необходима ловкость, как у фокусника. Во-первых, перед какими-либо манипуляциями с медизделием стоит обработать руки антисептиком, а во-вторых – нельзя «хватать» его за бумагу или ткань во избежание повреждений.После того, как маска свое отслужила, ее необходимо правильно утилизировать. Использованное средство защиты от коронавируса стоит сложить в целлофановый пакет, после чего упаковку завязать узлом.