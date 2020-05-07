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Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только дружба"

Популярному отечественному исполнителю и автору песен Егору Криду с недавних пор начали приписывать роман со звездой TikTok Диной Саевой, но он не комментирует циркулирующие слухи. Блогер же решила рассказать о том, какие отношения на самом деле связывают её с певцом.
Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только дружба"

По словам Дины Саевой, инициатором взаимовыгодного сотрудничества является Егор Крид. Сначала он репостнул видео звезды TikTok, а затем они договорились о съёмках роликов для видеохостинга. Поэтому блогер утверждает, что её и Крида связывают исключительно дружеские и рабочие отношения, а о романтической истории речь точно не идёт. При этом двум знаменитостям комфортно рядом друг с другом, они всегда приятно и с пользой проводят время.

Егор Крид по поводу романа с Саевой ничего не говорит, а в период самоизоляции в соцсетях рекламирует свои треки и публикует ролики, снятые в домашних условиях. Звезда TikTok тоже не отстаёт от коллеги, постоянно радуя поклонников новыми материалами и зарабатывая огромные гонорары на рекламе продуктов от известным мировых брендов.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:18

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