Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только дружба"

По словам Дины Саевой, инициатором взаимовыгодного сотрудничества является Егор Крид. Сначала он репостнул видео звезды TikTok, а затем они договорились о съёмках роликов для видеохостинга. Поэтому блогер утверждает, что её и Крида связывают исключительно дружеские и рабочие отношения, а о романтической истории речь точно не идёт. При этом двум знаменитостям комфортно рядом друг с другом, они всегда приятно и с пользой проводят время.Егор Крид по поводу романа с Саевой ничего не говорит, а в период самоизоляции в соцсетях рекламирует свои треки и публикует ролики, снятые в домашних условиях. Звезда TikTok тоже не отстаёт от коллеги, постоянно радуя поклонников новыми материалами и зарабатывая огромные гонорары на рекламе продуктов от известным мировых брендов.