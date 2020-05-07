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Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной болезни

Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни после того, как она опубликовала в Instagram первое после выхода из клиники видео. По мнению подписчиков, певица слишком хорошо выглядит для человека, побывавшего на пороге гибели, и, скорее всего, вся ее история была просто прикрытием для пластической операции.
Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной болезни

Двухминутный ролик артистка записала с целью поблагодарить всех тех, кто ее поддерживал в период борьбы с короновирусом, и пожелать поклонникам здоровья, а также напомнить о соблюдении мер безопасности для защиты от опасного заболевания. Кроме того, Бабкина выразила особую признательность врачам, которые фактически спасли ее жизнь, введя в искусственную кому и подключив к аппарату ИВЛ.

Однако видео певицы было воспринято не совсем так, как она на это рассчитывала. Дело в том, что в ролике основательница ансамбля «Русская песня» выглядит слишком хорошо, как для человека, побывавшего на пороге смерти. Надежда Бабкина стройна, у нее свежая укладка и макияж, при этом у звезды эстрады нет на лице даже следа усталости, характерного для перенесших тяжелое заболевание.

Поклонники сразу обратили внимание на эти моменты и начали иронизировать по поводу того, «что коронавирус животворящий делает». Некоторые провели параллель между подозрительно быстрым выздоровлением 78-летнего Льва Лещенко и 70-летней Бабкиной, списав их истории о пребывании на лечении воспаления легких на пиар. Саму же эстрадную исполнительницу заподозрили в симуляции смертельной болезни, за которой, по мнению фолловеров, скрывалось пребывание в клинике ради проведения пластической операции. Сама Бабкина пока никак не прокомментировала подобные подозрения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:06

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