Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной болезни

Двухминутный ролик артистка записала с целью поблагодарить всех тех, кто ее поддерживал в период борьбы с короновирусом, и пожелать поклонникам здоровья, а также напомнить о соблюдении мер безопасности для защиты от опасного заболевания. Кроме того, Бабкина выразила особую признательность врачам, которые фактически спасли ее жизнь, введя в искусственную кому и подключив к аппарату ИВЛ.Однако видео певицы было воспринято не совсем так, как она на это рассчитывала. Дело в том, что в ролике основательница ансамбля «Русская песня» выглядит слишком хорошо, как для человека, побывавшего на пороге смерти. Надежда Бабкина стройна, у нее свежая укладка и макияж, при этом у звезды эстрады нет на лице даже следа усталости, характерного для перенесших тяжелое заболевание.Поклонники сразу обратили внимание на эти моменты и начали иронизировать по поводу того, «что коронавирус животворящий делает». Некоторые провели параллель между подозрительно быстрым выздоровлением 78-летнего Льва Лещенко и 70-летней Бабкиной, списав их истории о пребывании на лечении воспаления легких на пиар. Саму же эстрадную исполнительницу заподозрили в симуляции смертельной болезни, за которой, по мнению фолловеров, скрывалось пребывание в клинике ради проведения пластической операции. Сама Бабкина пока никак не прокомментировала подобные подозрения.