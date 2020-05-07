В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента C
Представитель французского автопрома компания Citroen в конце июня готовится представить новую разработку – седан сегмента C. Ожидается, что модель будет гибридом, но при этом некоторые эксперты не исключают анонс полностью электрического автомобиля.
Последнее предположение связано с ранее озвученной брендом Citroen стратегией постепенного перехода на производство электрических новинок. Седан, премьера которого ожидается 30 июня, предположительно, должен был стать преемником C5, однако данная модель не относится к сегменту C. Поэтому новинка, скорее всего, окажется «продолжением» C4 Castrus с оригинальным решением относительно кузова.
Ранее появлявшиеся шпионские снимки прототипа готовящегося к дебюту седана Citroen, несмотря на камуфляж, позволяли увидеть наклонную линию крыши и высокую конструкцию. Компания-производитель держит в секрете подробности технических характеристик новинки, интригуя поклонников бренда и не разглашая никаких деталей до презентации.
Последнее предположение связано с ранее озвученной брендом Citroen стратегией постепенного перехода на производство электрических новинок. Седан, премьера которого ожидается 30 июня, предположительно, должен был стать преемником C5, однако данная модель не относится к сегменту C. Поэтому новинка, скорее всего, окажется «продолжением» C4 Castrus с оригинальным решением относительно кузова.
Ранее появлявшиеся шпионские снимки прототипа готовящегося к дебюту седана Citroen, несмотря на камуфляж, позволяли увидеть наклонную линию крыши и высокую конструкцию. Компания-производитель держит в секрете подробности технических характеристик новинки, интригуя поклонников бренда и не разглашая никаких деталей до презентации.
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:36