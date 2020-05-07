АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента C

Представитель французского автопрома компания Citroen в конце июня готовится представить новую разработку – седан сегмента C. Ожидается, что модель будет гибридом, но при этом некоторые эксперты не исключают анонс полностью электрического автомобиля.
В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента C

Последнее предположение связано с ранее озвученной брендом Citroen стратегией постепенного перехода на производство электрических новинок. Седан, премьера которого ожидается 30 июня, предположительно, должен был стать преемником C5, однако данная модель не относится к сегменту C. Поэтому новинка, скорее всего, окажется «продолжением» C4 Castrus с оригинальным решением относительно кузова.

Ранее появлявшиеся шпионские снимки прототипа готовящегося к дебюту седана Citroen, несмотря на камуфляж, позволяли увидеть наклонную линию крыши и высокую конструкцию. Компания-производитель держит в секрете подробности технических характеристик новинки, интригуя поклонников бренда и не разглашая никаких деталей до презентации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил…
Исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной миской с…
Врач назвал ряд ошибок при ношении маски с целью защититься от…
Александр Жулин о рождении третьей дочери: «Я купаюсь в женской…
Учёные из США и Южной Кореи выявили несколько разновидностей…
В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента…
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти…
Канадские врачи впервые в мире начали лечить больных COVID-19 с помощью…
2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном…
Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только…
Alfa Romeo презентовала обновленную к юбилею версию автомобиля Giulia…
Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной…
Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера…
Сын Ольги Орловой публично посмеялся над звёздной…
Microsoft заплатит 100 тысяч долларов за взлом собственной версии ОС…
Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения…
Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя и его опасность для…
Дмитрий Нагиев станцевал с «пухляшом» из Little…
Для кошек создана антистрессовая…
Таролог Александр Кинжинов: «Через год к Регине Тодоренко вернутся предложения и наладится…
Китай может закупить дополнительную партию Су-35 у…
«Не нужно придавать значение символике»: Татьяна Брухунова объяснила отказ носить обручальное…
Ученые: Обитающие в Арктике пауки могут стать…
Стас Михайлов сообщил о смерти венчавшего его архимандрита…
АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для будущих моделей…
Анастасия Решетова назвала объятия, поцелуи, заботу и внимание самыми ценными подарками от…
Вьетнамские специалисты рассказали, чем закончится бой российских и украинских…
"Не стыдно так отдыхать?": Анна Хилькевич "покрутила бедрами" на фоне…
Просмотреть все новости