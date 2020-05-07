АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 73.97
Курс валют на 07.05.2020

2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном корпусе

Компания Xiaomi порадовала поклонников своей продукции новым гаджетом 2-в-1. На этот раз китайские разработчики презентовали портативный аккумулятор и зарядное устройство, размещенные в одном корпусе.
2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном корпусе

Электронное устройство получило название Beth GaN Energy Stack. В качестве полупроводникового материала при изготовлении гаджета использовался нитрид галлия, что позволяет ему сохранять работоспособность даже при высоких температурах и напряжениях. Использоваться новинка от Xiaomi может как в виде зарядного устройства, так и в качестве портативного аккумулятора. При этом мощность гаджета 2-в-1 составляет 45 Вт. Beth GaN Energy Stack укомплектовано складным штекером и доступен в двух версиях: с парой разъемов USB-C или одним USB-C и USB-A. Параметры брендового устройства весьма скромные и компактные, как для такого рода «инструментария» - 103x64x30 мм.

Емкость аккумулятора гаджета от китайского производителя - 10 000 мА•ч. Устройство поддерживает полный спектр протоколов быстрой зарядки типа QC3.0, SCP, FCP, AFC и тому подобных, а также может использоваться и в качестве двунаправленной PD3.0. Использовать Beth GaN Energy Stack можно не только для смартфонов, электронных книг и планшетов, но и для ноутбуков. При этом время, необходимое для 100% «наполненности» аккумулятора, к примеру, MacBook Pro, составит всего несколько часов. Рыночная цена гаджета установлена в размере 28 долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил…
Исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной миской с…
Врач назвал ряд ошибок при ношении маски с целью защититься от…
Александр Жулин о рождении третьей дочери: «Я купаюсь в женской…
Учёные из США и Южной Кореи выявили несколько разновидностей…
В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента…
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти…
Канадские врачи впервые в мире начали лечить больных COVID-19 с помощью…
2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном…
Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только…
Alfa Romeo презентовала обновленную к юбилею версию автомобиля Giulia…
Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной…
Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера…
Сын Ольги Орловой публично посмеялся над звёздной…
Microsoft заплатит 100 тысяч долларов за взлом собственной версии ОС…
Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения…
Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя и его опасность для…
Дмитрий Нагиев станцевал с «пухляшом» из Little…
Для кошек создана антистрессовая…
Таролог Александр Кинжинов: «Через год к Регине Тодоренко вернутся предложения и наладится…
Китай может закупить дополнительную партию Су-35 у…
«Не нужно придавать значение символике»: Татьяна Брухунова объяснила отказ носить обручальное…
Ученые: Обитающие в Арктике пауки могут стать…
Стас Михайлов сообщил о смерти венчавшего его архимандрита…
АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для будущих моделей…
Анастасия Решетова назвала объятия, поцелуи, заботу и внимание самыми ценными подарками от…
Вьетнамские специалисты рассказали, чем закончится бой российских и украинских…
"Не стыдно так отдыхать?": Анна Хилькевич "покрутила бедрами" на фоне…
Просмотреть все новости