2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном корпусе
Компания Xiaomi порадовала поклонников своей продукции новым гаджетом 2-в-1. На этот раз китайские разработчики презентовали портативный аккумулятор и зарядное устройство, размещенные в одном корпусе.
Электронное устройство получило название Beth GaN Energy Stack. В качестве полупроводникового материала при изготовлении гаджета использовался нитрид галлия, что позволяет ему сохранять работоспособность даже при высоких температурах и напряжениях. Использоваться новинка от Xiaomi может как в виде зарядного устройства, так и в качестве портативного аккумулятора. При этом мощность гаджета 2-в-1 составляет 45 Вт. Beth GaN Energy Stack укомплектовано складным штекером и доступен в двух версиях: с парой разъемов USB-C или одним USB-C и USB-A. Параметры брендового устройства весьма скромные и компактные, как для такого рода «инструментария» - 103x64x30 мм.
Емкость аккумулятора гаджета от китайского производителя - 10 000 мА•ч. Устройство поддерживает полный спектр протоколов быстрой зарядки типа QC3.0, SCP, FCP, AFC и тому подобных, а также может использоваться и в качестве двунаправленной PD3.0. Использовать Beth GaN Energy Stack можно не только для смартфонов, электронных книг и планшетов, но и для ноутбуков. При этом время, необходимое для 100% «наполненности» аккумулятора, к примеру, MacBook Pro, составит всего несколько часов. Рыночная цена гаджета установлена в размере 28 долларов.
Электронное устройство получило название Beth GaN Energy Stack. В качестве полупроводникового материала при изготовлении гаджета использовался нитрид галлия, что позволяет ему сохранять работоспособность даже при высоких температурах и напряжениях. Использоваться новинка от Xiaomi может как в виде зарядного устройства, так и в качестве портативного аккумулятора. При этом мощность гаджета 2-в-1 составляет 45 Вт. Beth GaN Energy Stack укомплектовано складным штекером и доступен в двух версиях: с парой разъемов USB-C или одним USB-C и USB-A. Параметры брендового устройства весьма скромные и компактные, как для такого рода «инструментария» - 103x64x30 мм.
Емкость аккумулятора гаджета от китайского производителя - 10 000 мА•ч. Устройство поддерживает полный спектр протоколов быстрой зарядки типа QC3.0, SCP, FCP, AFC и тому подобных, а также может использоваться и в качестве двунаправленной PD3.0. Использовать Beth GaN Energy Stack можно не только для смартфонов, электронных книг и планшетов, но и для ноутбуков. При этом время, необходимое для 100% «наполненности» аккумулятора, к примеру, MacBook Pro, составит всего несколько часов. Рыночная цена гаджета установлена в размере 28 долларов.
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:24