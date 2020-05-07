Alfa Romeo презентовала обновленную к юбилею версию автомобиля Giulia Quadrifoglio
К грядущему 110-летнему юбилею компания Alfa Romeo презентовала обновленную версию Giulia Quadrifoglio. Авто поступит в продажу уже в конце текущего года, а его цена будет стартовать от 65 000 фунтов стерлингов.
Итальянский производитель автомобилей премиум-класса в этом году будет праздновать круглую дату со дня основания, и руководство решило приурочить к этому торжеству выход в свет новой версии Giulia Quadrifoglio. Предыдущая модель классической 105-й серии была выпущена к 105-летию Alfa Romeo в 2015-м, поэтому подобные «подарки» для европейского бренда не в новинку.
Обновленный Giulia Quadrifoglio, который увидит свет уже в этом году, разработчики снабдили битурбированными моторами емкостью в 2,9 литра, что обеспечит авто 503 л. с., а также 8-ступенчатыми коробками передач. Интерьер престижного седана для среднего класса также претерпел некоторые изменения. Теперь транспортное средство оснащено карбоновыми выхлопными трубами с клапанами, глушащими шум двигателя, и имеет благородный оттенок зеленый металлик.
Если говорить о внутренней начинке, то тут создатели новой Giulia Quadrifoglio тоже постарались на славу. Авто укомплектовано практически всеми доступными современными технологиями: мониторинг слепых зон, «умный» круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и указателей и многое другое.
Максимальная скорость, доступная новинке от Alfa Romeo, составляет 307 км/час. Достичь ее седан способен всего за 3,9 секунд. По предварительным данным, цена «юбилейного выпуска» стартует от 65 000 фунтов стерлингов.
Итальянский производитель автомобилей премиум-класса в этом году будет праздновать круглую дату со дня основания, и руководство решило приурочить к этому торжеству выход в свет новой версии Giulia Quadrifoglio. Предыдущая модель классической 105-й серии была выпущена к 105-летию Alfa Romeo в 2015-м, поэтому подобные «подарки» для европейского бренда не в новинку.
Обновленный Giulia Quadrifoglio, который увидит свет уже в этом году, разработчики снабдили битурбированными моторами емкостью в 2,9 литра, что обеспечит авто 503 л. с., а также 8-ступенчатыми коробками передач. Интерьер престижного седана для среднего класса также претерпел некоторые изменения. Теперь транспортное средство оснащено карбоновыми выхлопными трубами с клапанами, глушащими шум двигателя, и имеет благородный оттенок зеленый металлик.
Если говорить о внутренней начинке, то тут создатели новой Giulia Quadrifoglio тоже постарались на славу. Авто укомплектовано практически всеми доступными современными технологиями: мониторинг слепых зон, «умный» круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и указателей и многое другое.
Максимальная скорость, доступная новинке от Alfa Romeo, составляет 307 км/час. Достичь ее седан способен всего за 3,9 секунд. По предварительным данным, цена «юбилейного выпуска» стартует от 65 000 фунтов стерлингов.
Авто
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:12