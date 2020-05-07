Microsoft заплатит 100 тысяч долларов за взлом собственной версии ОС Linux





Презентация кастомной версии Linux, которая получила название Azure Sphere, прошла в минувшем году. Разработчики корпорации выбрали эту ОС из-за показателей быстроты работы, а также безопасности. Согласно условиям Microsoft, если хакерам удастся взломать систему Pluton, а также среду Secure World, то они получат внушительное вознаграждение. Данный исследовательский проект будет длиться на протяжении всего лета.Операционную систему Azure Sphere внедрила сеть кофеен под названием Starbucks. Представители бренда хотят защитить собственное оборудование, которое содержит сведения о необходимом качестве воды, типе зерен и температуре ароматного напитка.