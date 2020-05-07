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Сын Ольги Орловой публично посмеялся над звёздной мамой

19-летний сын Ольги Орловой публично высмеял звёздную маму, сняв видео, где популярная ведущая не смогла правильно произнести слово. Знаменитость не расстроилась, более того, она опубликовала компрометирующий ролик в Сети.

Сын Ольги Орловой публично посмеялся над звёздной мамой

42-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» не смогла правильно произнести слово «успокаивающее». В своём посте «Повтори ещё раз» она обратилась к фолловерам: «У вас бывает, что заклинит с каким-то словом?». Звезда признаётся, что для неё это редкость, учитывая наличие высшего образования и специфику работы. Однако неловкая ситуация произошла, и она обратилась за подсказкой к сыну, а он вместо помощи оказал «медвежью» услугу: посмеялся сам и заснял видео для фанатов.

«Молодежь нынче крайне жестока к людям более зрелого возраста!» - отреагировала артистка на поступок своего сына. Артёма так насмешило, что его мама не может выговорить слово «успокаивающее», что решил записать это на видео, а ведь чисторечие и дикция — это главное для телеведущей.

Фанаты вспомнили шутку о кроликах, отметив, что теледива помогает героям «Дома-2» построить любовь, а вот построить правильно буквы, чтобы получилось слово, звезда не смогла. Поклонники знаменитости попытались её успокоить, они подчеркнули, что Орлова отлично выглядит без макияжа.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:54

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