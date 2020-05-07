Новая консоль Nintendo Switch может получить разработанную AMD и Samsung платформу
Японская компания, занимающаяся выпуском гибридной игровой консоли Nintendo Switch, пока не анонсировала работу над следующим поколением, однако это неизбежно произойдёт. Сетевые источники предполагают, что следующая генерация приставки может получить необычную платформу, созданную совместно двумя технологическими гигантами - AMD и Samsung.
Актуальная версия консоли Nintendo Switch использует платформу Nvidia Tegra X1, но эти SoC компания уже не производит для потребительского рынка, а другие решения адаптировать для новой генерации вряд ли будут. Поэтому некоторые эксперты считают, что Nintendo придётся в будущем искать другого производителя и в этом случае вполне вероятно взаимовыгодное сотрудничество с Samsung, которая в ближайшее время в платформах своих устройств начнёт применять ядра с технологией AMD. Выход первого гаджета с новым решением ожидается уже в 2021 году.
На вероятность использования в новой Nintendo Switch SoC от Samsung и AMD указывают ещё два фактора. В первую очередь стоит учитывать опыт южнокорейской компании в создании некоторых решений для игровых консолей. Кроме того, используя GPU с архитектурой или технологиями AMD, в новой генерации консоли будет легче создавать порты игр.
Актуальная версия консоли Nintendo Switch использует платформу Nvidia Tegra X1, но эти SoC компания уже не производит для потребительского рынка, а другие решения адаптировать для новой генерации вряд ли будут. Поэтому некоторые эксперты считают, что Nintendo придётся в будущем искать другого производителя и в этом случае вполне вероятно взаимовыгодное сотрудничество с Samsung, которая в ближайшее время в платформах своих устройств начнёт применять ядра с технологией AMD. Выход первого гаджета с новым решением ожидается уже в 2021 году.
На вероятность использования в новой Nintendo Switch SoC от Samsung и AMD указывают ещё два фактора. В первую очередь стоит учитывать опыт южнокорейской компании в создании некоторых решений для игровых консолей. Кроме того, используя GPU с архитектурой или технологиями AMD, в новой генерации консоли будет легче создавать порты игр.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:00