Новая консоль Nintendo Switch может получить разработанную AMD и Samsung платформу





Актуальная версия консоли Nintendo Switch использует платформу Nvidia Tegra X1, но эти SoC компания уже не производит для потребительского рынка, а другие решения адаптировать для новой генерации вряд ли будут. Поэтому некоторые эксперты считают, что Nintendo придётся в будущем искать другого производителя и в этом случае вполне вероятно взаимовыгодное сотрудничество с Samsung, которая в ближайшее время в платформах своих устройств начнёт применять ядра с технологией AMD. Выход первого гаджета с новым решением ожидается уже в 2021 году.На вероятность использования в новой Nintendo Switch SoC от Samsung и AMD указывают ещё два фактора. В первую очередь стоит учитывать опыт южнокорейской компании в создании некоторых решений для игровых консолей. Кроме того, используя GPU с архитектурой или технологиями AMD, в новой генерации консоли будет легче создавать порты игр.