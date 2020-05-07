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Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя и его опасность для человека

Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя, который так нравится многим. Петрикор, по словам экспертов, возникает в результате активизации химического вещества, называемого геосмин, и в некоторых случаях может нести опасность для человека.

Это вещество является побочным продуктом жизнедеятельности грибков и бактерий, и в своем обычном состоянии располагается на поверхности земли. Дождь же создает необходимые условия для того, чтобы геосмин поднимался в воздух, и вместе с ним это часто делают и болезнетворные микроорганизмы. Именно они и могут нести угрозу человеческому здоровью.

Ученым удалось определить, каким именно образом капли дождя способствуют распространению бактерий. С помощью высокоскоростных камер им удалось заснять «поведение» воды при падении на различные типы почвы, а флуоресцентный краситель, введенный в жидкость, дал возможность детально отследить этот процесс.

Как оказалось, при падении на поверхность капля воды задерживает пузырьки воздуха. Эти вкрапления не толще человеческого волоса, но достаточно продуктивны в плане распространения бактерий. Во время соприкосновения жидкости с землей пузырьки лопаются, и это создает эффект фонтана, разбрызгивая сотни микрокапель и разнося тысячи микроорганизмов.

Парящие в воздухе бактерии могут оставаться жизнеспособными в течение часа, и за это время способны преодолевать значительные расстояния. При этом патогенные микроорганизмы остаются опасными для человека. Так, например, в некоторых частях Юго-Восточной Азии и северной Австралии именно в сезон дождей был отмечен пик заболеваемости мелиоидозом. По мнению экспертов, заболевание легких вызвала бактерия Burkholderia pseudomallei, поднятая в воздух вместе с геосмином, дающим приятный запах после осадков.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:36

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