Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя и его опасность для человека





Это вещество является побочным продуктом жизнедеятельности грибков и бактерий, и в своем обычном состоянии располагается на поверхности земли. Дождь же создает необходимые условия для того, чтобы геосмин поднимался в воздух, и вместе с ним это часто делают и болезнетворные микроорганизмы. Именно они и могут нести угрозу человеческому здоровью.Ученым удалось определить, каким именно образом капли дождя способствуют распространению бактерий. С помощью высокоскоростных камер им удалось заснять «поведение» воды при падении на различные типы почвы, а флуоресцентный краситель, введенный в жидкость, дал возможность детально отследить этот процесс.Как оказалось, при падении на поверхность капля воды задерживает пузырьки воздуха. Эти вкрапления не толще человеческого волоса, но достаточно продуктивны в плане распространения бактерий. Во время соприкосновения жидкости с землей пузырьки лопаются, и это создает эффект фонтана, разбрызгивая сотни микрокапель и разнося тысячи микроорганизмов.Парящие в воздухе бактерии могут оставаться жизнеспособными в течение часа, и за это время способны преодолевать значительные расстояния. При этом патогенные микроорганизмы остаются опасными для человека. Так, например, в некоторых частях Юго-Восточной Азии и северной Австралии именно в сезон дождей был отмечен пик заболеваемости мелиоидозом. По мнению экспертов, заболевание легких вызвала бактерия Burkholderia pseudomallei, поднятая в воздух вместе с геосмином, дающим приятный запах после осадков.