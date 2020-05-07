Дмитрий Нагиев станцевал с «пухляшом» из Little Big

Дмитрий Нагиев написал, что во время карантина развлекает поклонников как может. Он признался, что у него «колотится сердце от волнения», как эти танцы воспримут фолловеры. Актер надеется, что станет «героем России» за то, что веселит народ во время самоизоляции. Комментаторы написали множество восторженных слов в адрес артистов. Также свое мнение о видеоролике высказали некоторые знаменитости. Например, Гоша Куценко написал, что «на вкус и цвет товарищей нет», а Наталья Антонова призналась, что после просмотра этого поста ей самой захотелось развлечений и приключений. По поводу танцев Дмитрия Нагиева и участника проекта Little Big актриса отметила, что у них получилось очень динамично и креативно.Дмитрий Красилов, который получил в Сети прозвище «пухляш», не обижается на это. По его словам, это адекватное обращение, так как сам себя он называет «жирным». Танцор рассказал, что давно смирился с тем, что у него лишний вес.