Таролог Александр Кинжинов: «Через год к Регине Тодоренко вернутся предложения и наладится карьера»
Не так давно телеведущая и блогер Регина Тодоренко попала в эпицентр скандала из-за «неосторожного» высказывания о жертвах домашнего насилия, что негативно отразилось на её карьере. Таролог Александр Кинжинов прогнозирует супруге Влада Топалова в течение года возвращение предложений от работодателей.
Кинжинов уверен, что травля Регины Тодоренко имеет больший масштаб, чем того заслуживает её высказывание. Эксперт считает, что публичным персонам, несомненно, стоит следить за словами, но в случае с телеведущей присутствует некое «недопонимание», так как, скорее всего, она сказала не совсем то, что хотела. То есть, скандальная ситуация, по мнению таролога, возникла из-за нечётко сформулированной мысли, а это не заслуживает порицания, полученного Тодоренко.
Сейчас, как отметил Александр Кинжинов, карьера ведущей пошла на спад, но ситуация вскоре начнёт налаживаться. В течение года Регина Тодоренко снова начнёт получать массу предложений и продолжит усиленно работать над проектами. Таролог видит ведущую очень сильной и волевой личностью, получающей поддержку родных и друзей, и именно это поможет ей в итоге восстановить карьеру, ничего при этом не потеряв.
Кинжинов уверен, что травля Регины Тодоренко имеет больший масштаб, чем того заслуживает её высказывание. Эксперт считает, что публичным персонам, несомненно, стоит следить за словами, но в случае с телеведущей присутствует некое «недопонимание», так как, скорее всего, она сказала не совсем то, что хотела. То есть, скандальная ситуация, по мнению таролога, возникла из-за нечётко сформулированной мысли, а это не заслуживает порицания, полученного Тодоренко.
Сейчас, как отметил Александр Кинжинов, карьера ведущей пошла на спад, но ситуация вскоре начнёт налаживаться. В течение года Регина Тодоренко снова начнёт получать массу предложений и продолжит усиленно работать над проектами. Таролог видит ведущую очень сильной и волевой личностью, получающей поддержку родных и друзей, и именно это поможет ей в итоге восстановить карьеру, ничего при этом не потеряв.