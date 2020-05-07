Таролог Александр Кинжинов: «Через год к Регине Тодоренко вернутся предложения и наладится карьера»





Кинжинов уверен, что травля Регины Тодоренко имеет больший масштаб, чем того заслуживает её высказывание. Эксперт считает, что публичным персонам, несомненно, стоит следить за словами, но в случае с телеведущей присутствует некое «недопонимание», так как, скорее всего, она сказала не совсем то, что хотела. То есть, скандальная ситуация, по мнению таролога, возникла из-за нечётко сформулированной мысли, а это не заслуживает порицания, полученного Тодоренко.Сейчас, как отметил Александр Кинжинов, карьера ведущей пошла на спад, но ситуация вскоре начнёт налаживаться. В течение года Регина Тодоренко снова начнёт получать массу предложений и продолжит усиленно работать над проектами. Таролог видит ведущую очень сильной и волевой личностью, получающей поддержку родных и друзей, и именно это поможет ей в итоге восстановить карьеру, ничего при этом не потеряв.