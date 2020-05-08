Вирус герпеса может стать причиной болезни Альцгеймера





При помощи специальной программы эксперты воссоздали модель вируса герпеса и поместили его в спроецированный головной мозг. В итоге удалось установить, что нейроны под воздействием заболевания постепенно деградируют и теряют электрическую активность. Герпес может не быть возбудителем болезни Альцгеймера, но определенно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.Патогенами, которые вызывают проблемы в работе нейронов, могут быть даже бактерии из полости рта. По словам специалистов, мозговые ткани очень чувствительны к вирусам любого типа. Герпес присутствует у почти 90 процентов населения Земли, но в большинстве случаев протекает бессимптомно, не проявляя активность. По словам руководителя исследования Дэвида Каплана, его роль в развитии болезни Альцгеймера носит механический характер, снижая функциональную активность нейронов.