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Вирус герпеса может стать причиной болезни Альцгеймера

Вирус герпеса может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Ученые из США провели исследование на трехмерной модели мозга, которое показало связь между двумя недугами.
Вирус герпеса может стать причиной болезни Альцгеймера

При помощи специальной программы эксперты воссоздали модель вируса герпеса и поместили его в спроецированный головной мозг. В итоге удалось установить, что нейроны под воздействием заболевания постепенно деградируют и теряют электрическую активность. Герпес может не быть возбудителем болезни Альцгеймера, но определенно стимулирует организм к соответствующим расстройствам.

Патогенами, которые вызывают проблемы в работе нейронов, могут быть даже бактерии из полости рта. По словам специалистов, мозговые ткани очень чувствительны к вирусам любого типа. Герпес присутствует у почти 90 процентов населения Земли, но в большинстве случаев протекает бессимптомно, не проявляя активность. По словам руководителя исследования Дэвида Каплана, его роль в развитии болезни Альцгеймера носит механический характер, снижая функциональную активность нейронов.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 03:00

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