«Не нужно придавать значение символике»: Татьяна Брухунова объяснила отказ носить обручальное кольцо

«Мой отец из-за рода деятельности не носил обручальное кольцо, но это не помешало ему прожить с мамой 34 счастливых года. Их разлучили не приметы, а смерть», - рассказала Брухунова.

Фолловеры Брухуновой заметили по постам в Instagram, что помощница Петросяна не носит обручальное кольцо. На последнем снимке знаменитость позирует в элегантном синем берете с букетом ландышей в руках. На фото хорошо видны ее руки, поэтому у поклонников сразу возник вопрос о характерном украшении для безымянного пальца.Брухунова не стала доводить до распространения домыслов и слухов, поэтому быстро отреагировала на вопрос, объяснив свою позицию. Оказалось, она считает ношение кольца неким «атавизмом», лишенным смысла.