Китай может закупить дополнительную партию Су-35 у России
Китай не исключает возможности проведения дополнительной закупки Су-35 у России. Турция истребителями не интересовалась. Сведения предоставил Дмитрий Шугаев, возглавляющий ФСВТС.
Власти КНР уже купили 24 российских Су-35. Партия обошлась бюджету страны в 2,5 млрд долларов. РФ и Поднебесная также договорились о широкой программе по авиационным двигателям.
Власти КНР уже купили 24 российских Су-35. Партия обошлась бюджету страны в 2,5 млрд долларов. РФ и Поднебесная также договорились о широкой программе по авиационным двигателям.
«Переговоры с Турцией носят больше уточняющий характер. Наши партнеры не проявляют активность, поэтому нельзя сказать, что в ближайшие пару дней мы подпишем экспортное соглашение. Скорее всего, турецкие власти сначала примут взвешенное политическое решение – нужны им Су-35 или нет», - объяснил Шугаев.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:12