Китай может закупить дополнительную партию Су-35 у России

«Переговоры с Турцией носят больше уточняющий характер. Наши партнеры не проявляют активность, поэтому нельзя сказать, что в ближайшие пару дней мы подпишем экспортное соглашение. Скорее всего, турецкие власти сначала примут взвешенное политическое решение – нужны им Су-35 или нет», - объяснил Шугаев.





Власти КНР уже купили 24 российских Су-35. Партия обошлась бюджету страны в 2,5 млрд долларов. РФ и Поднебесная также договорились о широкой программе по авиационным двигателям.