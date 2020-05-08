В Сети появились шпионские фото нового автомобиля от SsangYong
В Сети появились шпионские снимки нового автомобиля от компании SsangYong. По данным инсайдеров, производитель может тестировать удлиненную версию Tivoli.
Судя по колесной базе транспортного средства на фото, SsangYong действительно могла выпустить увеличенную вариацию универсала. Модель Tivoli в свое время вышла ограниченным тиражом в Южной Корее, так как изначально планировалось поставлять ее за рубеж. Из-за этого машина получила ряд характерных особенностей, среди которых относительно высокий клиренс для городского универсала.
На тестовой модели можно заметить новые бамперы, которые стали более утопленными в кузов, но расширенными. Решетка радиатора осталась практически без изменений с учетом того, что речь идет о рестайлированной версии Tivoli. Инсайдеры еще в начале года сообщали о разработке автомобиля с индексом J100, но детальная информация о нем так и не была обнародована.
SsangYong сейчас выпускает всего три модели – Korando, Tivoli и G4 Rexton. Из-за просадки поставок компания опустилась до доходности уровня 2008 года. Mahindra & Mahindra обещала оказать бренду поддержку в размере 423 миллионов долларов, но этого так и не произошло. Российский рынок SsangYong покинул в конце 2019 года. За минувшие 12 месяцев дилеры продали всего 21 транспортное средство.
Судя по колесной базе транспортного средства на фото, SsangYong действительно могла выпустить увеличенную вариацию универсала. Модель Tivoli в свое время вышла ограниченным тиражом в Южной Корее, так как изначально планировалось поставлять ее за рубеж. Из-за этого машина получила ряд характерных особенностей, среди которых относительно высокий клиренс для городского универсала.
На тестовой модели можно заметить новые бамперы, которые стали более утопленными в кузов, но расширенными. Решетка радиатора осталась практически без изменений с учетом того, что речь идет о рестайлированной версии Tivoli. Инсайдеры еще в начале года сообщали о разработке автомобиля с индексом J100, но детальная информация о нем так и не была обнародована.
SsangYong сейчас выпускает всего три модели – Korando, Tivoli и G4 Rexton. Из-за просадки поставок компания опустилась до доходности уровня 2008 года. Mahindra & Mahindra обещала оказать бренду поддержку в размере 423 миллионов долларов, но этого так и не произошло. Российский рынок SsangYong покинул в конце 2019 года. За минувшие 12 месяцев дилеры продали всего 21 транспортное средство.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 05:00