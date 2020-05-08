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В Сети появились шпионские фото нового автомобиля от SsangYong

В Сети появились шпионские снимки нового автомобиля от компании SsangYong. По данным инсайдеров, производитель может тестировать удлиненную версию Tivoli.
В Сети появились шпионские фото нового автомобиля от SsangYong

Судя по колесной базе транспортного средства на фото, SsangYong действительно могла выпустить увеличенную вариацию универсала. Модель Tivoli в свое время вышла ограниченным тиражом в Южной Корее, так как изначально планировалось поставлять ее за рубеж. Из-за этого машина получила ряд характерных особенностей, среди которых относительно высокий клиренс для городского универсала.

На тестовой модели можно заметить новые бамперы, которые стали более утопленными в кузов, но расширенными. Решетка радиатора осталась практически без изменений с учетом того, что речь идет о рестайлированной версии Tivoli. Инсайдеры еще в начале года сообщали о разработке автомобиля с индексом J100, но детальная информация о нем так и не была обнародована.

SsangYong сейчас выпускает всего три модели – Korando, Tivoli и G4 Rexton. Из-за просадки поставок компания опустилась до доходности уровня 2008 года. Mahindra & Mahindra обещала оказать бренду поддержку в размере 423 миллионов долларов, но этого так и не произошло. Российский рынок SsangYong покинул в конце 2019 года. За минувшие 12 месяцев дилеры продали всего 21 транспортное средство.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 05:00

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