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Россия и Турция начали переговоры о составе и сроках новой поставки С-400

Высшие военные чины России и Турции начали переговоры по поводу поставки следующей партии С-400. Как сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шунгаев, руководство обеих стран обсуждает состав и сроки контракта.

Известно, что Россия предоставила в 2019 году Вооруженным силам Турции четыре дивизиона С-400, что обошлось Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. Договор также включает в себя опцион на еще один полковой комплект. Дополнительная партия зенитных систем сейчас согласовывается между представителями обоих государств. "Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю", - информирует руководитель ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Чиновник также подчеркнул, что первый контракт был рассчитан исключительно на поставку, а не выпуск новых ЗРК. Поэтому новый договор может привлечь турецкую сторону в производственный процесс. Стоит отметить, что предыдущая продажа С-400 привела к ухудшению дипломатических отношений Турции с США. Вашингтон предлагал отказаться от сделки в пользу установок Patriot, угрожая приостановкой продажи новейших истребителей F-15 и экономическими санкциями.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:25

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