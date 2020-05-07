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АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для будущих моделей Lada

Отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ», по информации сетевых источников, запатентовала три новых коммерческих наименования. Предположительно, названия Kayna, Forta и Tensa получат будущие модели Lada, которые в дальнейшем сойдут с конвейеров заводов производителя.
АвтоВАЗ запатентовал три новых названия для будущих моделей Lada

Известно, что все три названия запатентованы в двух категориях – игрушки и автомобили, а это, по мнению специалистов, может указывать на использование АвтоВАЗом «имён» именно для новых моделей транспортных средств. К тому же наименования идут как «в связке» с Lada, так и самостоятельно, что может служить ещё одним доказательством их регистрации для грядущих моделей. Пресс-служба компании АвтоВАЗ комментариев относительно предназначения «имён» Kayna, Forta и Tensa пока не давала.

Кстати, сами названия, запатентованные АвтоВазом, достаточно экзотичны. К примеру, Tensa в переводе с испанского языка обозначает «время», а Forta с румынского переводится как «сила». Третье же название, скорее всего, позаимствовано из культуры арабских народов. Раньше слово Kayna использовалось как определение для привезённых из других государств девушек-рабынь, которые должны были развлекать богатых мужчин талантами – игрой на музыкальных инструментах, чтением стихов или пением.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:46

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