Канадские врачи впервые в мире начали лечить больных COVID-19 с помощью диализа





Исследовательский институт здравоохранения Лоусона начал лечение 40 человек с коронавирусом, протекающим в тяжелой форме, в рамках рандомизированного контролируемого исследования. Известно, что Sars-Cov-2 вызывает повышенную иммунную ответную реакцию, которая получила название «цитокиновый шторм». Ограниченность вариантов лечения, а в будущем и возможная нехватка лекарств являются необходимостью проведения данного эксперимента. Стандартный диализатор прошел модификацию, поэтому усовершенствованное экстракорпоральное устройство более мягко удаляет кровь из организма больного, а затем возвращает «перепрограммированные» клетки в систему кровообращения.Ученые считают, что после этой процедуры они будут более эффективно бороться с гипервоспалением в легких или мозге. Пациенты больниц Виктории и клиники самого Университета Лоусона будут рандомизированы для лечения стандартными методами и с применением специализированного диализа. Результаты пройдут сравнение для выявления наиболее эффективного. В случае успеха, экстракорпоральное лечение будет использовано при других состояниях, например, сепсисе.