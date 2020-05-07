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Канадские врачи впервые в мире начали лечить больных COVID-19 с помощью диализа

Канадские медики начали лечить больных коронавирусом с помощью разработанного устройства для диализа. После модификации лейкоцитов кровь снова поступает в организм пациента.

Исследовательский институт здравоохранения Лоусона начал лечение 40 человек с коронавирусом, протекающим в тяжелой форме, в рамках рандомизированного контролируемого исследования. Известно, что Sars-Cov-2 вызывает повышенную иммунную ответную реакцию, которая получила название «цитокиновый шторм». Ограниченность вариантов лечения, а в будущем и возможная нехватка лекарств являются необходимостью проведения данного эксперимента. Стандартный диализатор прошел модификацию, поэтому усовершенствованное экстракорпоральное устройство более мягко удаляет кровь из организма больного, а затем возвращает «перепрограммированные» клетки в систему кровообращения.

Ученые считают, что после этой процедуры они будут более эффективно бороться с гипервоспалением в легких или мозге. Пациенты больниц Виктории и клиники самого Университета Лоусона будут рандомизированы для лечения стандартными методами и с применением специализированного диализа. Результаты пройдут сравнение для выявления наиболее эффективного. В случае успеха, экстракорпоральное лечение будет использовано при других состояниях, например, сепсисе.

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Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 19:29

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