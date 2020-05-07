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Стас Михайлов сообщил о смерти венчавшего его архимандрита Амвросия

Стас Михайлов сообщил о смерти 81-летнего архимандрита Амвросия, венчавшего певца с супругой Инной. Пост-некролог артист разместил в микроблоге Instagram.

«Оборвалась жизнь доброго, мудрого и светлого человека, человека от Бога. Тысячи людей прошли через его исповедь. Нам с Инной посчастливилось попасть к нему на венчание. Два дня назад мы общались, но эта страшная болезнь уничтожила его молниеносно. Диагноз пока не подтвержден, но подозревается коронавирус. Давайте помолимся за упокой его души!» - написал Михайлов.

Артист рассказал, что и сам перенес коронавирус, поэтому знает, как важно вовремя обратиться в больницу. Болезнь может протекать скрыто, поэтому многие люди запускают пневмонию. Певец счастлив, что заболел именно в России, так как знает о плохом обращении медиков к пациентам в США, Германии и Англии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:53

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