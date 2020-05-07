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Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

Россия получила от Индии заявку на поставки вертолетов Ка-31. По данным от главы ФСВТС РФ Дмитрия Шугаева, вопрос о продаже бортов сейчас находится на рассмотрении оборонного ведомства.
Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

Информацию о заказе боевых вертолетов Индией у России обнародовала местная газета The Economic Times. Вертолеты Ка-31, о которых идет речь, предназначены для радиолокационного надзора. Как правило, на них не устанавливают вооружение, что делает борта максимально легкими и маневренными.
«Не исключается возможность дополнительных поставок МиГ‑29UPG. Индия выставила тендер на 110 истребителей, но по нему пока не было переговоров. Вопрос с вертолетами будет решаться в частном порядке. До конца года планируется реализовать контракт по поставкам и производству ПЗРК «Игла-С». Дата переговоров на эту тему пока остается неизвестной», - отметил Шугаев.

Индия озвучила планы по покупке десяти вертолетов Ка-31 у России еще в 2019 году. Тогда Минобороны страны выделило на данные цели более 500 миллионов долларов. В настоящее время на вооружении индийской армии находится 14 вертолетов соответствующего класса.

Россия и Индия являются крупными партнерами в военно-технической отрасли. Примерно 70 процентов техники, состоящей на вооружении ВВС и ВМС, произведены в РФ или еще во времена СССР. Каждый год Индия покупает у России оружие на миллиарды долларов.

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Политика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:04

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