Россия получила от Индии заявку на новую партию вертолетов Ка-31

«Не исключается возможность дополнительных поставок МиГ‑29UPG. Индия выставила тендер на 110 истребителей, но по нему пока не было переговоров. Вопрос с вертолетами будет решаться в частном порядке. До конца года планируется реализовать контракт по поставкам и производству ПЗРК «Игла-С». Дата переговоров на эту тему пока остается неизвестной», - отметил Шугаев.





Информацию о заказе боевых вертолетов Индией у России обнародовала местная газета The Economic Times. Вертолеты Ка-31, о которых идет речь, предназначены для радиолокационного надзора. Как правило, на них не устанавливают вооружение, что делает борта максимально легкими и маневренными.Индия озвучила планы по покупке десяти вертолетов Ка-31 у России еще в 2019 году. Тогда Минобороны страны выделило на данные цели более 500 миллионов долларов. В настоящее время на вооружении индийской армии находится 14 вертолетов соответствующего класса.Россия и Индия являются крупными партнерами в военно-технической отрасли. Примерно 70 процентов техники, состоящей на вооружении ВВС и ВМС, произведены в РФ или еще во времена СССР. Каждый год Индия покупает у России оружие на миллиарды долларов.