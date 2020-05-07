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Вьетнамские специалисты рассказали, чем закончится бой российских и украинских Су-27

Многие западные издания утверждают, что Су-27 из ВСУ могут стать серьезной угрозой для ВКС РФ, с чем не согласны вьетнамские эксперты. Журналисты веб-портала Soha рассказали, чем может закончится бой российских и украинских истребителей.

Многочисленные единицы Су-27 достались Украине и России в наследство от СССР. В то время, как Москва ответственно подошла к вопросу их модернизации и обслуживания, Вооруженные силы соседнего государства небрежно отнеслись к собственной военной авиации. Этого мнения придерживаются сотрудники издания Soha. По словам специалистов, халатность в ВВС и ПВО Украины привела к тому, что сейчас в их распоряжении есть пара десятков истребителей Су-27 и МиГ-29, которые по многим параметрам серьезно устарели.

Подобный фактор не мешает зарубежным журналистам утверждать, что украинские Су-27 могут эффективно противостоять современным Су-30СМ и даже для Су-35, которые стоят на вооружении ВКС РФ. Все же, вьетнамские политологи уверены, что российские самолеты выйдут очевидным победителем в условном воздушном противостоянии. Основным преимуществом автор публикации в Soha называет наличие у Су-27СМ3 новых двигателей, улучшенной электроники и ракет Р-27ЕР, которые способны поражать цель на расстоянии до 130 км.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:35

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