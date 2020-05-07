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Сергей Собянин запускает первый этап ослабления ограничений в Москве

В Москве с 12 мая запускается первый этап ослабления ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Сведения в своем блоге предоставил мэр Сергей Собянин.
Сергей Собянин запускает первый этап ослабления ограничений в Москве

«Ежедневный прирост зараженных по-прежнему большой, но причина кроется в массовом тестировании. В последние две недели число тяжелых пациентов с пневмонией прекратило рост, а значит ситуация стабилизировалась», - написал градоначальник.

После майских праздников при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм к работе вернутся строительные и промышленные компании. Если работники откажутся носить СИЗ, предприятия закроют. Масочно-перчаточный режим вводится в магазинах и общественном транспорте. Нарушение карается штрафом в размере 4000 рублей.

Самоизоляция населения продлена до конца мая. Общепит и некоторые торговые компании пока продолжат работать на доставку. До 15 мая учебные заведения должны продолжить обучение в режиме свободного посещения и выставить годовые оценки. Рабочие пропуска и проездные решено продлить автоматически.

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Политика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:33

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