Сергей Собянин запускает первый этап ослабления ограничений в Москве

«Ежедневный прирост зараженных по-прежнему большой, но причина кроется в массовом тестировании. В последние две недели число тяжелых пациентов с пневмонией прекратило рост, а значит ситуация стабилизировалась», - написал градоначальник.





После майских праздников при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм к работе вернутся строительные и промышленные компании. Если работники откажутся носить СИЗ, предприятия закроют. Масочно-перчаточный режим вводится в магазинах и общественном транспорте. Нарушение карается штрафом в размере 4000 рублей.Самоизоляция населения продлена до конца мая. Общепит и некоторые торговые компании пока продолжат работать на доставку. До 15 мая учебные заведения должны продолжить обучение в режиме свободного посещения и выставить годовые оценки. Рабочие пропуска и проездные решено продлить автоматически.