"Испытание настоящих чувств": Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом

«Если супруги не любят друг друга во время карантина, то и в любое другое время чувств быть не может. Именно при постоянном контакте проявляются погрешности, устранить которые смогут только связанные между собой люди. Когда невозможно скрыть ничего, проявляются нехорошие черты человека, но с ними надо уметь мириться», - рассказала Перри.





Певица отметила, что не совсем понимает, как ее коллегам удается совмещать карантин и творчество. Перри не исключила даже уход со сцены на продолжительный срок в случае, если за период самоизоляции не успеет решить все семейные проблемы. Звезда заверила, что работа над отношениями с партнером для любой семьи должна быть на первом месте.Информация о помолвке Перри и Блума появилась в феврале 2019 года. После этого пара перестала делиться фотографиями друг с другом. Позднее Перри подтвердила, что находится в положении. Свадьбу звездной пары планировали сыграть в Японии летом текущего года, но в итоге было решено перенести ее из-за вспышки коронавируса.