АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

"Испытание настоящих чувств": Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом

Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом. По словам певицы, которая сейчас ждет ребенка, самоизоляция проходит спокойно, так как рядом с ней находится любимый человек.

«Если супруги не любят друг друга во время карантина, то и в любое другое время чувств быть не может. Именно при постоянном контакте проявляются погрешности, устранить которые смогут только связанные между собой люди. Когда невозможно скрыть ничего, проявляются нехорошие черты человека, но с ними надо уметь мириться», - рассказала Перри.

Певица отметила, что не совсем понимает, как ее коллегам удается совмещать карантин и творчество. Перри не исключила даже уход со сцены на продолжительный срок в случае, если за период самоизоляции не успеет решить все семейные проблемы. Звезда заверила, что работа над отношениями с партнером для любой семьи должна быть на первом месте.

Информация о помолвке Перри и Блума появилась в феврале 2019 года. После этого пара перестала делиться фотографиями друг с другом. Позднее Перри подтвердила, что находится в положении. Свадьбу звездной пары планировали сыграть в Японии летом текущего года, но в итоге было решено перенести ее из-за вспышки коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Испытание настоящих чувств": Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо…
В Сети появились шпионские фото нового автомобиля от…
"Главное не стать уткой": Наталья Фриске увеличила…
Вирус герпеса может стать причиной болезни…
Россияне отмечают праздник Марка Ключника: Что можно и нельзя делать в этот…
Школьные фото Ольги Кабо вызвали восторг у…
Google готовит к дебюту новое устройство на базе Android…
Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау поделился снимками со съемочной…
Есть нюанс: Старшие версии нового MacBook Pro 13 поддерживают 87-ваттную…
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Анастасия Стежко впервые стала…
Новая консоль Nintendo Switch может получить разработанную AMD и Samsung…
Певец Шура: "За 44 года я 25 раз переносил…
Исследователи выяснили, что древние египтяне называли небо железной миской с…
Врач назвал ряд ошибок при ношении маски с целью защититься от…
Александр Жулин о рождении третьей дочери: «Я купаюсь в женской…
Учёные из США и Южной Кореи выявили несколько разновидностей…
В конце июня компания Citroen представит новый седан сегмента…
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева рассказала об обвинениях в «наживе» на смерти…
Канадские врачи впервые в мире начали лечить больных COVID-19 с помощью…
2-в-1 от Xiaomi: Компания презентовала портативный аккумулятор и зарядное в одном…
Звезда TikTok Дина Саева об отношениях с Егором Кридом: "Только…
Alfa Romeo презентовала обновленную к юбилею версию автомобиля Giulia…
Поклонники заподозрили Бабкину в симуляции смертельной…
Ученые нашли вызывающую болезнь Альцгеймера…
Сын Ольги Орловой публично посмеялся над звёздной…
Microsoft заплатит 100 тысяч долларов за взлом собственной версии ОС…
Татьяна Брухунова показала меню юмориста Евгения…
Ученые объяснили природу возникновения приятного запаха после дождя и его опасность для…
Просмотреть все новости