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Школьные фото Ольги Кабо вызвали восторг у поклонников

Известная актриса Ольга Кабо решила поделиться своими фотографиями школьных лет. Архивные снимки юной кинозвезды вызвали восторг у поклонников.

52-летняя Ольга Кабо, как и многие другие знаменитости во время самоизоляции, нашла время для просмотра старых фотоальбомов. Один из детских снимков особенно привлек внимание актрисы, которая поделилась им с фанатами в соцсетях. Знаменитость предстала на изображении юной девушкой в советской школьной форме. Известно, что ей удалось дебютировать в кино, еще не закончив обучение. Многие подписчики отметили, что у артистки сохранился тот же взгляд.

Комплиментов также заслужили недавние семейные фото Кабо со своей дочерью и сыном. Известно, что наследница родилась еще тогда, когда Эдуард Василишин еще был мужем актрисы. Татьяна появилась на свет в 1998 году, но в двухлетнем возрасте её пришлось столкнуться с разводом родителей. Лишь в 2009 году Кабо сыграла свадьбу с бизнесменом Николаем Разгуляевым, от которого появился на свет 8-летний Виктор. Хотя дочь не была против брака своей мамы, ее отношения с отчимом наладились не сразу.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:00

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