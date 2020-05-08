Россияне отмечают праздник Марка Ключника: Что можно и нельзя делать в этот день





Александрийский родился в Иерусалиме и рос среди христиан. Племянник апостола Варнавы являлся учеником апостола Петра. Став епископом, он отправился по миру проповедовать Евангелие. Народ назвал святого «Ключником», поскольку считает, что он хранит ключи от неба и решает, когда впустить на землю дождь.В день Марка Ключника принято молиться и просить у святого защиты от засухи, способной уничтожить урожай. В этот праздник нужно садить гречку и приговаривать: «Обильные дожди дадут три года урожая». На праздник обычно приходится период возвращения перелетных птиц, изголодавшихся в пути. Чтобы накормить уставших пернатых, люди рассыпали во дворах семена.Считается, что погожий день сулит прекрасный урожай яровых, а теплый вечер – пшеницы. Если целый день простоит теплая погода, стоит ждать жаркое лето, а холодные дожди указывают на плохой медоносный сезон.На Марка Ключника запрещалось проливать воду на землю. За такой проступок святой мог оставить людей без дождей. В этот день нельзя подметать, мыть полы, наводить порядок. Хозяйкам при этом сидеть без дела не рекомендовалось, поскольку они должны были вывесить на улице белье для просушки. Запрещалось ругаться с родными и проводить праздник вдали от семьи.8 мая – магический день, который знахари используют для занятия любовной магией. Марк Ключник подходит для командировок, путешествий, новых дел. Считается, что все траты в этот праздник вернутся вдвойне.