Анастасия Решетова назвала объятия, поцелуи, заботу и внимание самыми ценными подарками от Тимати





С 2015 Анастасия Решетова состоит в отношениях с известным рэп-исполнителем Тимати. Осенью прошлого пара модель родила первенца – сына Ратмира, и вместе с возлюбленным воспитывает подрастающего малыша. В ходе недавнего общения с подписчиками в соцсети модель получила множество вопросов и на часть из них ответила. Чаще всего поклонниц Решетовой интересуют секреты красоты или ощущения от впервые испытанного материнства, но кто-то из фолловеров также попросил назвать три самых интересных подарка от Тимати, полученных за годы совместной жизни. Модель призналась, что любой презент всегда приятен и дарит хорошее настроение, но наиболее ценными для неё являются не дорогостоящие авто или эксклюзивные часы, а искренние проявления чувств – объятия, поцелуи, забота и внимание.Один из вопросов касался второй беременности. Анастасия Решетова говорит, что уже вполне восстановилась после рождения Ратмира и в будущем, скорее всего, родит ещё одного ребёнка, но этого точно не планируется в ближайшее время, так как есть много планов и проектов. Кроме того, возлюбленная Тимати заметила, что в период беременности и грудного вскармливания очень много запретов и ограничений, а ей хочется хотя бы немного себя побаловать, поэтому о пополнении семьи задумываться пока рано.