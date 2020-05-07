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Анастасия Решетова назвала объятия, поцелуи, заботу и внимание самыми ценными подарками от Тимати

Российская модель, возлюбленная рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, в разделе Stories аккаунта Instagram ответила на заданные подписчиками вопросы. Среди прочего обладательница титула вице-мисс Россия-2014 рассказала, какие из подаренных избранником подарков для неё наиболее ценные.
Анастасия Решетова назвала объятия, поцелуи, заботу и внимание самыми ценными подарками от Тимати

С 2015 Анастасия Решетова состоит в отношениях с известным рэп-исполнителем Тимати. Осенью прошлого пара модель родила первенца – сына Ратмира, и вместе с возлюбленным воспитывает подрастающего малыша. В ходе недавнего общения с подписчиками в соцсети модель получила множество вопросов и на часть из них ответила. Чаще всего поклонниц Решетовой интересуют секреты красоты или ощущения от впервые испытанного материнства, но кто-то из фолловеров также попросил назвать три самых интересных подарка от Тимати, полученных за годы совместной жизни. Модель призналась, что любой презент всегда приятен и дарит хорошее настроение, но наиболее ценными для неё являются не дорогостоящие авто или эксклюзивные часы, а искренние проявления чувств – объятия, поцелуи, забота и внимание.

Один из вопросов касался второй беременности. Анастасия Решетова говорит, что уже вполне восстановилась после рождения Ратмира и в будущем, скорее всего, родит ещё одного ребёнка, но этого точно не планируется в ближайшее время, так как есть много планов и проектов. Кроме того, возлюбленная Тимати заметила, что в период беременности и грудного вскармливания очень много запретов и ограничений, а ей хочется хотя бы немного себя побаловать, поэтому о пополнении семьи задумываться пока рано.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:40

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