Дмитрий Литовкин объяснил, почему военнослужащим в РФ запретили использовать гаджеты





Капитан 3-го ранга Дмитрий Литовки утверждает, что запрет на использование "умных" устройств среди военнослужащих в ВС РФ не является чем-то новым. С появлением смартфонов у рядовых появилась возможность публиковать в соцсетях личные данные и снимки с места службы, которые относятся к числу секретных объектов. По сведениям из интернета потенциальные противники могут отследить местоположение военнослужащего и использовать эту информацию в своих целях.Литовкин заявил, что Минобороны таким образом приняло предупредительные меры безопасности, которые не позволят раскрыть характер выполняемых действий в Вооруженных силах. Известно, что заходить в помещения некоторых военных организаций с различными гаджетами строго запрещалось и ранее, поэтому их новое постановление особенно не отразится на повседневной жизни бойцов. В частности, законом запрещается ношение устройств в момент несения военной службы, которые способны вести аудио, фото- и видеозапись.