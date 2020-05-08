"Главное не стать уткой": Наталья Фриске увеличила губы
Наталья Фриске призналась, что увеличила губы. По словам сестры покойной певицы Жанны Фриске, ей давно хотелось немного преобразиться, но на серьезные косметические процедуры она не решалась.
Поклонники сестры певицы отметили, что после похода к косметологу она стала еще больше похожей на родственницу. Сама Фриске не стала отвечать на комментарии хейтеров, назвавших ее новые губы «перебором». Нашлись и те, кто оценил новый образ блогера и призвал продолжить преображаться, но не переусердствовать.
Наталья Фриске в одной из публикаций рассказывала, что признает исключительно естественную красоту, но готова немного изменяться в пределах разумного. К допустимым корректировкам внешности она отнесла походы к косметологу, смену цвета волос и формы бровей. По словам Фриске, к пластической хирургии стоит прибегать только в крайних случаях.
«Всегда хотела слегка изменить форму губ, чтобы они были пухлыми, но без перебора. Главное не выглядеть уточкой, как на фото с социальных сетей. В итоге я решилась обратиться к профессионалам своего дела, которые сделали именно так, как я хотела», - рассказала Наталья Фриске под снимком с увеличенными губами.
Поклонники сестры певицы отметили, что после похода к косметологу она стала еще больше похожей на родственницу. Сама Фриске не стала отвечать на комментарии хейтеров, назвавших ее новые губы «перебором». Нашлись и те, кто оценил новый образ блогера и призвал продолжить преображаться, но не переусердствовать.
Наталья Фриске в одной из публикаций рассказывала, что признает исключительно естественную красоту, но готова немного изменяться в пределах разумного. К допустимым корректировкам внешности она отнесла походы к косметологу, смену цвета волос и формы бровей. По словам Фриске, к пластической хирургии стоит прибегать только в крайних случаях.