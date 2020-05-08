"Главное не стать уткой": Наталья Фриске увеличила губы

«Всегда хотела слегка изменить форму губ, чтобы они были пухлыми, но без перебора. Главное не выглядеть уточкой, как на фото с социальных сетей. В итоге я решилась обратиться к профессионалам своего дела, которые сделали именно так, как я хотела», - рассказала Наталья Фриске под снимком с увеличенными губами.





Поклонники сестры певицы отметили, что после похода к косметологу она стала еще больше похожей на родственницу. Сама Фриске не стала отвечать на комментарии хейтеров, назвавших ее новые губы «перебором». Нашлись и те, кто оценил новый образ блогера и призвал продолжить преображаться, но не переусердствовать.Наталья Фриске в одной из публикаций рассказывала, что признает исключительно естественную красоту, но готова немного изменяться в пределах разумного. К допустимым корректировкам внешности она отнесла походы к косметологу, смену цвета волос и формы бровей. По словам Фриске, к пластической хирургии стоит прибегать только в крайних случаях.