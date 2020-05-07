Власти России рассказали о мерах поддержки населения и бизнеса на фоне коронавируса





Россияне смогут рассчитывать на больничный в размере МРОТ, возврат средств за сорванную заграничную поездку, удаленную регистрацию на бирже труда, пособия на детей до 3 и до 7 лет. На поддержку граждан, не успевших вернуться в страну до закрытия границ, направлен 1 млрд рублей. Медики, работающие с коронавирусными больными, получат доплаты от 25 тыс. до 80 тыс. рублей.Предприниматели, несущие большие убытки, получат беспроцентные кредиты на выплату окладов, субсидии, отсрочку по аренде. Срок сдачи налоговой отчетности продлен. Власти разработали для бизнеса несколько программ льготного кредитования и объявили мораторий на банкротство. Пострадавшим отраслям разрешили уйти на налоговые каникулы.