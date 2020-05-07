Дана Борисова об отношениях с 12-летней дочерью Полиной: «Вредничает и говорит какие-то гадости»





Весной 2017 года Дана Борисова начала лечение от пагубных зависимостей в реабилитационном центре Таиланда. После курса терапии телеведущая начала вести трезвый и здоровый образ жизни, утверждая, что не прикасается к алкоголю и запрещённым веществам. Дочери Борисовой на тот момент было около 9 лет, и она видела всё «неприглядное поведение» матери. С тех пор отношения между ними периодически улучшаются, но конфликты в семье возникают часто. Одна из ссор возникла по возвращении ведущей из Праги, после этого Полина переехала жить к бабушке по отцовской линии.В беседе с Алёной Жигаловой Дана Борисова не раскрыла причину последнего конфликта с дочерью, сказав лишь, что та «непонятно на что обиделась и ушла». С матерью дочь связывается по телефону раз в три дня, но и в это время успевает повредничать, сказать гадость и сбросить вызов. Психологи ранее советовали Борисовой принимать девочку такой, какая она есть, и не пытаться «сломать», но это мало помогает, а двое самых близких и родных людей так и не могут наладить нормальные отношения.